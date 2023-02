Tomb Raider Reloaded, trailer di lancio su iOS e Android: è disponibile gratis

Tomb Raider Reloaded ha fatto il proprio debutto sui dispositivi iOS e Android, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione. Il gioco può essere scaricato gratuitamente e a quanto pare non è richiesto un abbonamento a Netflix, come indicato in precedenza.

Annunciato nel novembre del 2020, Tomb Raider Reloaded è stato distribuito in soft launch in alcuni territori, anche per testare il modello freemium e le sue microtransazioni, e ora possiamo finalmente provare con mano questa rivisitazione fumettosa delle avventure di Lara Croft.

"Il gioco è ispirato ai titoli originali di Tomb Raider: impugna le iconiche pistole doppie di Lara e preparati per un'avventura in giro per il mondo!", si legge nella sinossi ufficiale, sebbene le meccaniche del mobile game siano in realtà ben distanti da quelle degli episodi classici della serie.

"Viaggia attraverso i portali dorati ad arco delle infide tombe sotterranee, le pericolose grotte delle montagne, giungle rigogliose e cascate lussureggianti."

"Durante la tua missione eviterai trappole nascoste, scoprirai antiche reliquie, risolverai tantissimi enigmi e affronterai diversi nemici e boss (mi sbaglio o sento echeggiare un T-Rex?) sia nuovi che familiari alla serie Tomb Raider, tra cui lupi assetati di sangue, serpenti velenosi, temibili golem e magiche creature elementali!"

"Il gameplay presenta tappe roguelike e con generazione procedurale, per un'esperienza nuova e diversa a ogni incursione. Man mano che avanzi di livello, sarai in grado di accumulare abilità e vantaggi come colpi perforanti, potenziamenti di esperienza, lanci di granate e colpi ad arco, per sferrare attacchi più potenti, far salire di livello il personaggio in modo più rapido e infliggere un danno di più ampio raggio."