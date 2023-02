Pinball: The Man Who Saved the Game, il trailer del film sull'uomo che salvò i coin op in USA

Pinball: The Man Who Saved the Game è film dedicato a Roger Sharpe (interpretato da Mike Faist), di cui possiamo vedere il trailer ufficiale. Sharpe viene considerato l'uomo che ha salvato il mercato dei coin op negli Stati Uniti, aiutando di convesso anche la nascente industria dei videogiochi.

Raccontata in breve: negli anni '70, in alcune grosse piazze degli USA (Chicago e New York) erano ancora in vigore delle leggi contro i giochi a gettone, flipper compresi, equiparati al gioco d'azzardo, che ne prevedevano il bando completo (celebre l'immagine del sindaco di New York Fiorello LaGuardia che distrugge alcune macchine a gettoni con un martello).

La battaglia per dare legittimità ai flipper andò avanti per anni, coinvolgendo anche i primi videogiochi da bar e sala giochi, che avevano ereditato lo stigma dell'intero settore dei coin op.

Nonostante ciò, il mercato dei giochi da sala era cresciuto enormemente nel corso degli anni, ma i produttori volevano la riapertura dei mercati che gli erano stati interdetti decenni prima. A iniziò 1976 iniziò il processo che vide la Music and Amusement Association di New York chiedere la cancellazione del bando. Per riuscire a prevalere decisero di dimostrare alla corte che doveva decidere che i flipper non erano giochi di fortuna, quindi d'azzardo, ma di abilità. La dimostrazione, fatta direttamente in tribunale, vide coinvolto Roger Sharpe, un giocatore di flipper professionista, che giocò di fronte ai giudici mostrandogli la vera natura dei flipper in modo convincentissimo. Da lì ne derivò la riapertura dei mercati di New York e di Chicago per i giochi a gettone, tra cui i videogiochi.

Pinball: The Man Who Saved the Game sarà nelle sale il 17 marzo 2023.