Returnal meglio su PC o PS5? Un primo video confronto fa chiarezza

Returnal ha fatto il proprio debutto oggi su PC ed ElAnalistaDeBits non ha perso tempo, realizzando un interessante video confronto con la versione originale del gioco per PS5 ma testandolo anche su Steam Deck per capire dove gira meglio.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Returnal per PC, sulla piattaforma Windows lo sparatutto roguelike firmato Housemarque può contare su valori più alti in termini di risoluzione, frame rate ed effettistica, ovviamente a patto di possedere una configurazione in grado di sopportare quel carico.

L'analisi dello youtuber spagnolo conferma tutto, parlando di texture, particellari, effetti di post-processing, luci e ombre migliori su PC. Viene tuttavia anche sottolineato il fatto che gli autori abbiano raccomandato 32 GB di RAM per far girare Returnal al massimo, probabilmente per evitare i fenomeni di stuttering che alcuni utenti stanno lamentando su Steam.

Come sappiamo, su PC il gioco può contare anche su di una migliore implementazione del ray tracing, che va effettivamente ad aggiungere elementi al comparto visivo dell'esperienza, e in generale è stato fatto un ottimo lavoro sul fronte della conversione, curata in questo caso da Climax Studios.

Su Steam Deck, tuttavia, pare ci siano diversi problemi: l'handheld prodotto da Valve non ce la fa a reggere la grafica di Returnal e le sue performance sono state giudicate insufficienti, in particolare a causa di vistosi cali di frame rate che si verificano durante i combattimenti.