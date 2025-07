Mortal Kombat 2 si presenta con il primo, spettacolare trailer

Insomma, il teaser di ieri non era fine a se stesso: il personaggio interpretato da Karl Urban svolgerà un ruolo centrale in Mortal Kombat 2, donando all'intero racconto una connotazione ben diversa rispetto a quella del primo capitolo.

A quanto pare sarà proprio Cage il protagonista del film : un action hero ormai dimenticato, che però viene reclutato da Raiden per combattere nel Mortal Kombat e così entra in contatto con un'ampia varietà di Kombattenti completamente fuori di testa.

Un sequel migliore?

In uscita nelle sale cinematografiche il 24 ottobre, Mortal Kombat 2 punta davvero a consegnarci una trasposizione decisamente migliore di quella del 2021, che non si prende troppo sul serio pur senza farsi problemi nello sbatterci in faccia l'ultraviolenza per cui la serie è celebre.

Stando a quel che si è visto nel trailer, possiamo senz'altro aspettarci combattimenti spettacolari, un bel po' di sangue e interpretazioni convincenti come quella di Tati Gabrielle, che sarà Jade un Mortal Kombat 2 e che attendiamo di vedere in azione in Intergalactic: The Heretic Prophet.