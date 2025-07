Wayforward ha preso le distanze dalla riedizione per Chromatic di Sabrina: Zapped! da cui non guadagnerà nulla

Lo sviluppatore WayForward ha dovuto diramare una dichiarazione ufficiale per chiarire la sua estraneità alla riedizione di Sabrina: The Animated Series - Zapped! da parte di ModRetro, l'azienda di Palmer Luckey, il creatore della retroconsole portatile Chromatic. Si tratta di uno dei giochi riediti per la console, che formeranno la lineup che l'accompagnerà nel ritorno in commercio.

Un'operazione fosca

Luckey, che ha guadagnato milioni vendendo l'azienda di realtà virtuale Oculus a Facebook, è una figura controversa nel mondo della tecnologia e della politica americana. Ha fondato l'azienda di appalti per la difesa Anduril Industries nel 2017 e in passato si è definito un "sionista radicale".

Inizialmente, WayForward aveva festeggiato la riedizione di Sabrina: Zapped!, originariamente uscito nel 2000, una mossa comprensibile, dato che l'azienda è senza dubbio orgogliosa che uno dei suoi vecchi titoli stia ricevendo una nuova vita. Le reazioni negative hanno però spinto la compagnia a cancellare il post e a spiegare:

"Ai nostri fan: Riguardo alla recente riedizione di Sabrina: Zapped!, questa è stata negoziata e gestita interamente tra l'editore e il detentore della proprietà intellettuale, senza il coinvolgimento di WayForward. WayForward non è stata coinvolta in alcuna decisione riguardante la licenza, la produzione o la pubblicazione. WayForward non riceve alcun ricavo da questa riedizione."

In effetti, prendersela con lo studio di sviluppo non è stato un comportamento molto lungimirante, diciamo così, visto che in casi del genere è difficile che gli autori originali guadagnino qualcosa o abbiano a che fare con i progetti legati alle loro opere.