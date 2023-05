Mortal Kombat 2, Tati Gabrielle sarà Jade nel nuovo film della saga

Tati Gabrielle interpreterà il personaggio di Jade nel film Mortal Kombat 2: lo rivela l'Hollywood Reporter, specificando che l'attrice sta discutendo gli ultimi dettagli con la produzione prima dell'ufficialità, dunque a meno di clamorose sorprese il ruolo dovrebbe essere suo.

A pochi giorni dall'annuncio di Mortal Kombat 1, il picchiaduro a incontri di NetherRealm Studios continua insomma a far parlare, in questo caso per via del sequel della buona riduzione cinematografica realizzata nel 2021.

Al di là della Gabrielle, che abbiamo visto di recente nel film di Uncharted, sappiamo che in Mortal Kombat 2 troveremo Karl Urban nei panni di Johnny Cage, parte di una squadra di combattenti selezionati per difendere il nostro mondo dalla potenziale invasione dell'Outworld.

Amica e protettrice della principessa Kitana, Jade è nota per essere un'abile assassina e siamo abbastanza sicuri che Tati Gabrielle sarà in grado di portare sullo schermo la determinazione necessaria a rendere il personaggio in maniera credibile.

A proposito, avete letto la nostra recensione del film di Mortal Kombat?