Offerte Amazon: controller Razer Kishi per Android in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller Razer Kishi per Android. Lo sconto segnalato è di 17€ rispetto al prezzo mediano, ovvero del 30%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano è 56.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller Razer Kishi per Android dispone di tutti i pulsanti Xbox, con anche quattro pulsanti multifunzione che possono essere rimappati. Propone anche una modalità Hair Trigger per risposte ultra veloci dei grilletti. Con l'app mobile è possibile creare profili per i propri giochi e rimappare i comandi.