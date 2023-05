Unreal Engine 5: le differenze tra l'illuminazione Lumen e il ray tracing hardware

In vista dell'arrivo dei primi titoli costruiti fin dal principio con l'Unreal Engine 5 e non semplicemente convertiti come Fortnite, siamo tornati a parlare delle tecnologie in continua evoluzione dell'Unreal Engine 5, arrivato alla versione 5.2 e diretto verso la 5.3. Ma c'è spazio per addentrarci ulteriormente nei segreti del motore grafico alla base di molti dei titoli più attesi della prossima stagione videoludica, questa volta con un approfondimento dedicato al sistema di illuminazione Lumen e alle differenze tra il ray tracing ottimizzato dal sistema di illuminazione Epic e il ray tracing con accelerazione hardware che va tanto in voga in questi ultimi anni.

I segreti di Lumen

Lumen è pensato per restituire un'illuminazione altamente accurata anche senza ray tracing hardware

Per prima cosa è bene specificare che il sistema di illuminazione Lumen dell'Unreal Engine 5, integrato pienamente nel sempre più intuitivo editor del motore grafico, è un insieme di tecnologie pensato per gestire separatamente illuminazione globale (Lumen GI), riflessi (Lumen Reflections) e ombre (Lumen Virtual Shadow Maps). Inoltre, cosa ancora più importante, Lumen utilizza il ray tracing, senza dubbio la tecnologia più avanzata per riprodurre luci dinamiche realistiche. Ma non si tratta del pesante ray tracing hardware delle GPU AMD e NVIDIA delle ultime generazioni, pienamente supportato dal motore Epic qualora uno sviluppatore voglia utilizzarlo.

Per mantenere i vantaggi del ray tracing in funzione di un'illuminazione globale dinamica, riducendone però il peso sull'hardware, Epic ha puntato su una soluzione software ricorrendo a una serie di escamotage per renderlo estremamente digeribile dal metallo senza bisogno di core specializzati. Questo è un fattore importante per consentire la realizzazione, ovviamente con l'Unreal Engine 5, di giochi a mondo aperto di enormi dimensioni capaci di girare a 60 FPS sulle console della generazione attuale, dotate sì di hardware dedicato al ray tracing, ma piuttosto deboli nel calcolarlo. Ed è qui che entrano in campo una serie di trovate essenziali per rendere tutto questo possibile.

La visualizzazione della Surface Cache di una mesh poligonale complessa

La prima cosa che fa Lumen GI è ricorrere allo Screen Space Tracing che utilizza il buffer di profondità ed è più limitato, ma grazie al supporto per qualsiasi tipo di geometria evita i problemi del ray tracing con i dettagli più piccoli. A questo punto la pipeline ibrida del sistema di illuminazione può passare al ray tracing hardware, che in questa sede non ci interessa, oppure al ray tracing software che ricorre a diversi metodi per risparmiare risorse.

Il sistema Signed Distance Field determina la qualità dell'illuminazione in base alla distanza delle mesh poligonali, utilizzando le Mesh Distance Field l'illuminazione sulla media distanza e il Distance Field Voxel per i grandi spazi aperti. Ma c'è un altro fattore che determina complessità e ottimizzazione dell'illuminazione. Lumen infatti, effettua una sintesi in parametri di una scena per generare una Surface Cache che permette di calcolare rapidamente i punti di impatto delle luci e i materiali delle superfici che vanno a influenzare il comportamento dei raggi di luce. In questa fase vengono generati automaticamente 12 punti chiave per ogni mesh poligonale, chiamati Mesh Cards, ma è possibile aumentarne il numero per migliorare l'illuminazione o per adattarla a oggetti più complessi e superfici irregolari. Come per il numero di rimbalzi della luce, quindi, anche questo aspetto può essere tarato in funzione della resa o delle prestazioni.

Le ombre sono gestite da una tecnologia dedicata chiamata Virtual Shadow Maps, ma utilizzano comunque il ray tracing per garantire un elevato realismo

Le semplificazioni, come vedremo, hanno conseguenze sulla qualità come nel caso delle tecnologie a basso impatto sull'hardware per differenziare nettamente l'illuminazione all'aperto da quella al chiuso, per gestire le trasparenze dei materiali e per la nebbia volumetrica. Ma parliamo di un'illuminazione globale che risulta ben più leggera del ray tracing, ma ne mantiene i capisaldi, compresa la possibilità di aumentare esponenzialmente il numero dei rimbalzi delle luci sulle diverse superfici, e punta comunque al realismo estremo. Inoltre la possibilità di aumentare la qualità dell'illuminazione lascia agli sviluppatori la libertà di adattare il sistema alle necessità specifiche di un gioco. Ma gli escamotage di Lumen non si fermano qui.