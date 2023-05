Testament, un metroidvania in prima persona annunciato con trailer

Fairyship Games ha annunciato con un trailer il suo originale metroidvania in prima persona, Testament: attualmente in sviluppo per PC, il gioco si presenta come un action adventure single player con elementi RPG e appunto una struttura metroidvania.

Ambientato nel mondo fantasy post-apocalittico di Tessara, il gioco ci mette al comando del re immortale di High Humans, che ha deciso di visitare il suo regno dopo il tradimento del fratello Arva e il caos che ha generato, consegnando il potere nelle mani di uno spietato dittatore.

Privati delle nostre abilità, dovremo esplorare ampi scenari e affrontare avversari man mano più forti nel tentativo di riportare l'ordine e acquisire nuovamente le armi e i poteri che ci appartenevano, come si vede anche nel video.

Per il momento Testament non ha una data di uscita ufficiale, ma il fatto che ci siano già i requisiti di sistema indica che probabilmente non manca moltissimo al lancio:

Testament, requisiti minimi



Processore: Intel Core i5 4460

Scheda video: NVIDIA GTX 750 Ti, AMD RX480

Memoria: 8 GB di RAM

Storage: 50 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 20H1 64 bit

Testament, requisiti raccomandati