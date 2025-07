Tron: Ares si mostra in un nuovo trailer e un poster, la colonna sonora è dei Nine Inch Nails

Disney torna a mostrare Tron: Ares con un nuovo trailer e un poster ufficiale, oltre a confermare la data di uscita in Italia del nuovo film della storica serie fantascientifica, in arrivo il 9 ottobre 2025 nei cinema dalle nostre parti.

Con l'occasione, viene annunciata la colonna sonora da parte dei Nine Inch Nails, gruppo che ha firmato le musiche originali del nuovo film e che proprio oggi ha pubblicato il singolo "As Alive As You Need Me To Be" tratto dall'OST del nuovo film, primo brando della band da cinque anni a questa parte.

Il disco con la colonna sonora originale di Tron: Ares è atteso per il 19 settembre, composto dai Nine Inch Nails e pubblicato da Interscope Records, rappresentando peraltro la prima colonna sonora cinematografica scritta interamente dalla celebre band al completo.