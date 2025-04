Il film Tron: Ares si mostra con un trailer ufficiale con Jared Leto nei panni del cattivo

Tron non la serie più nota al mondo forse, ma è certamente amata e Disney vuole darle una nuova possibilità con un nuovo film, Tron: Ares .

Il trailer di Tron: Ares

Tron: Ares è un seguito di Tron: Legacy, secondo film della serie. Al centro della pellicola vi è un nuovo programma altamente sofisticato, Ares (interpretato da Jared Leto), che viene inviato nel mondo reale.

Il trailer si apre nel mondo reale di notte, mentre Ares fugge dalla polizia sull'iconica moto di Tron, tagliando un mezzo della polizia a metà usando la scia luminosa come arma. Le inquadrature successive mostrano un'enorme aeronave che si libra sopra la città. Vediamo poi persone che guardano con orrore il mezzo, combattimenti tra aerei umani e aerei da combattimento del mondo digitale di Tron.

Ares afferma, nel trailer: "Sto cercando qualcosa. Qualcosa che non comprendo". La musica è invece dei Nine Inch Nails. Jeff Bridges riprenderà il proprio ruolo nei panni di Kevin Flynn. L'uscita è prevista per il 10 ottobre.

Leto ha detto che il suo personaggio è "un programma altamente avanzato" che è entrato nel mondo reale per "completare una missione per la quale è pronto a morire, il tutto per adempiere alle direttive". Leto ha promesso che il film "vi colpirà dritto al cuore".

Parlando della versione videoludica della serie, ricordiamo che TRON: Catalyst ha una data di uscita.