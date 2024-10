TRON: Catalyst, scopriamo il nuovo gioco della serie, tra Light Cycle e loop narrativi

Quando a Bithell Games è stata data la possibilità di realizzare un videogioco su TRON, lo sviluppatore di Thomas Was Alone e Volume ha voluto cogliere l'occasione. La proposta iniziale da parte di Disney prevedeva un piccolo progetto autoconclusivo, da sviluppare e pubblicare in tempi ridotti e che raccontasse in maniera alternativa una storia ambientata nel mondo virtuale della serie. Il risultato fu TRON: Identity, una breve visual novel con qualche enigma qua e là pubblicata su PC e Switch nel 2023. Un esperimento originale, ma troppo poco sostanzioso per saziare la fame di tutti gli appassionati che con nostalgia ricordano quell'eccezionale videogioco che fu TRON 2.0 ormai più di vent'anni fa.

Bithell Games questo lo sapeva già e così, nell'accettare l'incarico da Disney, oltre alla visual novel aveva proposto anche un secondo gioco. Più action, più ambizioso e che permettesse di sfruttare tutti gli elementi più iconici di TRON, dalle Light Cycle ai combattimenti coi dischi. Lo abbiamo scoperto durante un incontro a porte chiuse, in cui il team di sviluppo ci ha mostrato una demo di circa mezz'ora del nuovo TRON: Catalyst, previsto per il 2025 su PC e console.