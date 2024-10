AI Limit si mostra con trailer e video di gameplay, è un nuovo soulslike cinese

AI Limit, il nuovo soulslike cinese sviluppato da Sense Games, è stato presentato con un trailer e un video di gameplay che mostrano in azione la grafica in stile anime e gli spettacolari combattimenti che troveremo nel gioco.

In arrivo entro la fine dell'anno su PC e PS5, AI Limit ci catapulta in uno scenario post-apocalittico in cui la civiltà è stata quasi del tutto spazzata via dai disastri naturali e dalle guerre, lasciando che una misteriosa sostanza e i mostri che genera popolassero il mondo.

All'interno dell'ultima città ancora in piedi, Havenswell, dovremo controllare Blader, una guerriera che ha le fattezze di una ragazza ma è in realtà una forma di vita sintetica, pronta ad affrontare le pericolose creature che si muovono fuori dalle mura mentre cerca di scoprire la verità su quanto accaduto al pianeta.