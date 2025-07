Ravenswatch: Legendary Edition per PS5 in maxi sconto su Amazon, è al suo minimo storico

Oggi, su Amazon, è possibile acquistare un titolo PS5 al suo minimo storico: si tratta di Ravenswatch e in particolar modo della sua Legendary Edition che viene messa in offerta con uno sconto attivo del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 19,42€ ; si tratta del suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco cliccando direttamente su questo link oppure accedi alla pagina del prodotto tramite il box qui in basso: Ravenswatch: Legendary Edition include il gioco base, il Nightmare Skin Pack e il Raven Skin Pack , che arricchisce ulteriormente l'esperienza con contenuti estetici esclusivi. Ravenswatch ti catapulta nel mondo oscuro di Reverie, un regno ispirato a fiabe e leggende popolari come i Tre Porcellini, la mitologia norrena e Le Mille e Una Notte .

Ravenswatch: di cosa si tratta?

Ravenswatch è un action roguelike in cui si dovranno padroneggiare le abilità uniche di eroi leggendari per affrontare le creature del Nightmare. Ogni partita è diversa: affronta una mappa generata casualmente, scopri nuove attività, sblocca potenziamenti e colleziona oggetti per aumentare la tua forza. Preparati con cura, perché ogni livello culmina in un boss che potrai affrontare quando sarai pronto... o quando non avrai più scelta.

Ravenswatch

Puoi giocare in solitaria o in squadra, sfruttando al meglio le sinergie tra gli eroi per resistere all'avanzata dell'incubo. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul titolo puoi dare uno sguardo alla nostra prova di Ravenswatch.