Ricavi di Nacon in forte crescita nell'ultimo trimestre grazie al lancio di due giochi

Nacon ha pubblicato il suo resoconto finanziario relativo al secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 / 2025 , in cui ha fatto registrare una sostenuta crescita delle entrate. Nel periodo conclusosi il 31 settembre 2024, ha prodotto ricavi per 44,7 milioni di dollari, ossia ben +38,5% su base annua. Si tratta di un risultato ottimo, che permetterà un'ulteriore crescita della compagnia.

I titoli trainanti

I ricavi del settore videogiochi sono cresciuti del 65%, trainati dai lanci di Test Drive Unlimited: Solar Crown e Ravenswatch, con quest'ultimo che ha superato i 600.000 giocatori.

Nel resoconto viene inoltre sottolineato come Test Drive Unlimited: Solar Crown sia entrato nella top 5 dei paesi in cui è stato distribuito, nonostante le molte difficoltà tecniche iniziali. Nel testo si fa accenno in particolare al lavoro svolto dal team di sviluppo per risolvere i problemi dei server, causati dall'ingente afflusso iniziale di giocatori.

A distanza di settimane dal lancio, Test Drive Unlimited: Solar Crown sta continuando a vendere bene e riceve aggiornamenti regolari con nuovi contenuti. Nacon ha parlato di molti aggiornamenti anche per il futuro, di cui vi sapremo ridire.

Anche Ravenswatch è stato accolto incredibilmente bene su PC, dove è stato lanciato il 26 settembre, con le versioni console in arrivo il 28 novembre 2024. Come dicevamo, attualmente conta 600.000 giocatori attivi (immaginiamo mensilmente) ed è presente in 700.000 liste dei desideri su Steam.

Molto bene anche le vendite dei titoli di catalogo, cresciute anch'esse di ben il 38,8%, per 13 milioni di euro di ricavi. Ad andare forte sono stati alcuni giochi lanciati nel 2023, come Robocop: Rogue City, che si è confermato una hit, Taxi Life e Welcome to Paradise.

Crescita anche per il segmento degli accessori, che ha fatto registrare un +8,7%, raggiungendo un giro d'affari di 15,7 milioni di euro.

Visti i risultati, Nacon è quindi ottimista per il futuro, considerati i numerosi lanci in arrivo: Rugby25, MXGP: The Official Motocross Videogame, Endurance, le versioni console di Ravenswatch, Terminator: Survivors, Dragonkin e Ambulance Life.