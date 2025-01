Ravenswatch è in prenotazione su Nintendo Switch: arriverà insieme a un aggiornamento gratuito

Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch dal 23 gennaio 2025 , mentre è già disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Insieme alla versione per la console della casa di Kyoto è inoltre in arrivo anche un nuovo aggiornamento per tutte le piattaforme chiamato Nightmares Unleashed.

Che gioco è Ravenswatch

Questo nuovo aggiornamento - che ricordiamo sarà completamente gratuito per tutti i giocatori su tutte le piattaforme - introdurrà vari contenuti ludici, come nuovi tipi di avversari, nuovi mini-boss e attività da completare all'interno del videogioco per PC e console.

Se non conoscete Ravenswatch, risolviamo subito: si tratta di un gioco d'azione con una struttura roguelike. Propone combattimenti in tempo reale ad alto ritmo e ovviamente punta molto sulla rigiocabilità. Come detto, Ravenswatch è sviluppato da Passtech Games, ovvero il team che ha ottenuto successo con Curse of the Dead Gods (anch'esso un roguelike).

Ravenswatch propone 200 talenti da sbloccare, 50 oggetti magici e tante combinazioni per creare il proprio personaggio. Se temete che sia troppo difficile o troppo facile, sappiate che propone quattro livelli di difficoltà diversi e anche una modalità cooperativa fino a quattro giocatori.

Se volete fare la prenotazione di Ravenswatch su Nintendo Switch, trovate la pagina qui.