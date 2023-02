Forspoken secondo sul PS Store giapponese a gennaio

Forspoken è arrivato secondo nella classifica di vendita giapponese del PlayStation Store, dietro soltanto a Monster Hunter Rise, ma prima di One Piece Odyssey.

Si tratta di un buon risultato o, almeno, dà l'impressione di esserlo, soprattutto se si considera la negatività che il gioco di Square Enix si è tirata dietro da praticamente il momento dell'annuncio.

Considerando che in USA nello stesso mese è arrivato settimo, possiamo sicuramente dire che non sembra un disastro completo a livello di vendite, anche se poi il risultato andrà quantificato dall'editore, visto anche che è un mese generalmente molto debole. Prima di tirare giudizi, bisognerebbe conoscere le aspettative dell'editore e i costi di sviluppo, visto che come sappiamo bene, nel mondo dei videogiochi spesso non basta vendere milioni di copie per raggiungere il pareggio. Vediamo la classifica completa dei giochi più venduti di gennaio 2022 sul PS Store.