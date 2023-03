The Last of Us 2 su PS4 torna in cima alle classifiche grazie alla serie TV HBO

Tra gli effetti collaterali del successo della serie TV HBO di The Last of Us c'è anche un notevole traino applicato alle vendite dei videogiochi da cui la serie è tratta, un effetto su cui Sony puntava molto e che sembra stia dando i suoi frutti.

Così, mentre la serie TV sta per giungere al termine, assistiamo al rilancio in grande stile anche di The Last of Us 2 in cima alle classifiche di vendita su PS4, nonostante peraltro non sia nemmeno direttamente collegato agli eventi della serie TV, che si concentrano piuttosto sul primo capitolo.

Non stupisce più di tanto veder tornare il gioco tra i più scaricati, ma vederlo al primo posto nelle classifiche di vendita software, per quanto riguarda la sezione PS4 di PlayStation Store, è sicuramente impressionante, visto anche il tempo passato dalla sua uscita.

Eppure, The Last of Us 2 risulta essere primo in Nord America ed Europa, laddove su PS5 troviamo invece Hogwarts Legacy. Non solo: l'effetto serie TV ha riportato in classifica anche The Last of Us: Remastered, a dimostrazione di come l'operazione rilancio della serie videoludica sia perfettamente riuscita, grazie agli ottimi risultati raggiunti dalla serie TV.

Per quanto riguarda quest'ultima, ci prepariamo ormai all'arrivo dell'Episodio 9 e al finale di stagione, mentre sul fronte dei videogiochi abbiamo visto questa settimana dettagli e requisiti di sistema annunciati da Sony per The Last of Us Parte I su PC.