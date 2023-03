Fortnite: fine del supporto per Windows 7 e 8, ora c'è bisogno di Windows 10 o 11 per giocare

Se possedete anche un PC con installati Windows 7 o 8 è arrivata l'ora di cambiare sistema, almeno se volete continuare a giocare a Fortnite, visto che Epic Games ha annunciato la fine del supporto per i due vecchi sistemi operativi di Microsoft. Dal lancio del Capitolo 4 Stagione 2 si potrà giocare solo da Windows 10 o Windows 11.

"Come annunciato in precedenza, a partire dal Capitolo 4 Stagione 2 di Battle Royale, ai giocatori sarà richiesto avere Windows 10 o superiore per continuare a giocare a Fortnite nativamente su PC in modalità supportate ufficialmente. Il supporto per Windows 7 e 8 sarà ufficialmente rimosso in Fortnite."

L'account ufficiale di Fortnite consiglia anche, per quelli che non possono aggiornare il loro sistema operativo, di usare GeForce Now, il servizio in abbonamento di cloud game di Nvidia. Essendo accessibile da browser, consentirà di continuare a giocare a Fortnite anche sui Windows 7 e 8.

Insomma, a quanto pare il cloud gaming potrebbe rivelarsi l'ancora di salvezza per i giocatori di Fortnite che non possono o non vogliono cambiare PC.