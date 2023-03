Forspoken: analista svela i presunti costi di sviluppo e perché è un brutto colpo per Square Enix

L'analista David Gibson ha svelato quanto potrebbe essere costato sviluppare Forspoken: più di 10 miliardi di yen, ossia più di 70 milioni di euro al cambio corrente. La cifra è significativa perché i profitti di Square Enix sono ammontati, nell'ultimo anno, a circa 50 miliardi di yen. Considerando che l'editore non recupererà quanto speso per l'action open world, il colpo alle sue finanze è decisamente significativo.

Gibson: "Forspoken è costato più di 10 miliardi di yen per essere realizzato, con la maggior parte di quella cifra probabilmente destinata a essere persa. Si tratta di un dato significativo visto che i profitti dell'intera azienda si avvicinano a 50 miliardi di yen!"

La cifra potrà non stupire più di tanto, considerando il presunto costo di sviluppo di altri titoli andati altrettanto male, come Saints Row, arrivato a 100 milioni di dollari, e The Callisto Protocol, costato 150 milioni di dollari, ma è comunque significativa.

Il fatto poi che Forspoken abbia venduto poco, tanto da non far recuperare i soldi spesi per la produzione a Square Enix, è ancora più indicativo, considerando che parte della cifra sarà comunque stata assorbita dal contratto di esclusiva console concesso a Sony per PS5.