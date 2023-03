Cosa giocherete questo weekend? L'inverno si avvia verso la sua inevitabile conclusione e dovete decidere a cosa giocherete in questo fine settimana per alcuni uggioso, per altri freddo e per gli australiani piacevole. Quali titoli state puntando per vivere appieno la vostra vita da videogiocatori? Punterete alle nuove uscite o guarderete ai titoli del passato?

In realtà le uscite degli ultimi sette giorni sono state abbastanza deboli. Qualcuno potrebbe sicuramente gettarsi su Dead Cells: Return to Castlevania, il nuovo DLC del gioco di Motion Twin, che recensiremo a breve, mentre altri potrebbero aver adocchiato la demo di Resident Evil 4, che stando ai commenti sarebbe la pietra tombale definitiva sui dubbi verso il gioco. Insomma, se volete è un ottimo antipasto per la versione completa, in arrivo il 24 marzo 2023.

Parlando di giochi completi, non possiamo che consigliarvi Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo per PC, Nintendo Switch e iPhone, titolo che ci ha convinti davvero molto e che vale la pena di giocare, soprattutto se vi piacciono gli horror. Gli altri titoli usciti questa settimana sono decenti, ma senza picchi. Ad esempio c'è Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 che potrebbe valere un giro, se siete appassionati di corse, oppure Figment 2: Creed Valley, se vi piacciono i giochi evocativi. Chi è alla ricerca di qualcosa di molto leggero a tema super eroi, dovrebbe puntare su DC Justice League: Caos Cosmico, non imprescindibile ma capacissimo di intrattenere.

Per il resto è stata una settimana relativamente calma, con poco di memorabile. Ora tocca a voi: cosa giocherete questo weekend? A un titolo nuovo? O sfoltirete un po' il backlog? Fatecelo sapere nei commenti.