DC Justice League: Caos Cosmico, recensione di un gioco perfetto per i piccoli e la cooperativa

Disponibile dal 10 marzo 2023, DC Justice League: Caos Cosmico è stato pubblicato per per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam.

Se siete in cerca in una semplice avventura adatta a tutte le età (e in particolar modo ai più giovani) potreste dare un'occhiata a DC Justice League: Caos Cosmico, il nuovo gioco a mondo aperto di PHL Collective e Outright Games .

DC Justice League: Caos Cosmico potrebbe però essere un po' più interessante per i bambini che hanno fratelli/sorelle o per un genitore che vuole un piccolo gioco colorato da condividere coi figli grazie alla cooperativa da divano (massimo due). Vi sono inoltre tanti livelli di difficoltà , con quello massimo che richiede in realtà un certo impegno nella fase difensiva. Quando si è nel mondo aperto, inoltre, è presente sempre una freccia che indica dove andare, ottimo aiuto per i piccoli.

DC Justice League: Caos Cosmico cerca di rendere i combattimenti il più dinamici possibili usando un sistema di debolezze elementali : i nemici hanno un alone colorato che indica a cosa sono deboli e ogni eroe e ogni attacco è associato a un elemento, tra ghiaccio, fuoco, elettricità e non solo. Sommando la gestione delle abilità a ricarica, si è spinti a passare da un personaggio all'altro ogni pochi secondi. È una buona idea e aiuta un po', ma a conti fatti non si fa molto altro se non premere il tasto azione a ripetizione per la maggior parte del gioco.

Il combattimento è tanto semplice e accessibile quanto ripetitivo . Nel corso di DC Justice League: Caos Cosmico sbloccheremo anche poteri alternativi, da usare in sostituzione a quelli base, ma il ritmo di gioco non cambia molto. Il problema spesso è che le missioni si allungano un po' troppo e ci ritroviamo a dover ripetere combattimenti uno dopo l'altro in luoghi visivamente ripetitivi.

Parliamo di un semplice gioco d'azione in terza persona con visuale dall'alto, nel quale possiamo controllare un eroe alla volta, cambiando al volo per sfruttare le varie abilità speciali a ricarica. Il gameplay è tutto basato sui combattimenti, con semplici scazzottate dove basta fare qualche schivata di tanto in tanto. A rendere le cose un po' più varie sono i poteri, tre per ogni personaggio di DC Justice League: Caos Cosmico. Potremo lanciare batarang, usare la vista laser, attirare un nemico col Lazo della Verità e non solo.

DC Justice League: Caos Cosmico ci permette di controllare tre eroi: Batman, Superman e Wonder Woman . Ad accompagnarli vi saranno vari altri uomini più o meno mascherati della Justice League, come Flash, Acquaman, Cyborg e Lanterna Verde, che non saranno però giocabili e svolgeranno il ruolo di supporto.

Happy Harbour

La città di DC Justice League Caos Cosmico - Happy Harbour - è una piccola mappa open world colorata e allegra

Il fulcro del gioco è Happy Harbour, una città divisa in quartieri che si distinguono per livello dei nemici. Si può esplorare liberamente alla ricerca di forzieri e collezionabili, ovvero le pagine da fumetto che possono essere scambiate per costumi alternativi per i nostri personaggi. Per il resto, si passa il tempo ad accumulare punti esperienza: ogni level up ci fa ottenere nuove capacità e ci dona materiali (che si ottengono anche sconfiggendo nemici), necessari per potenziare le abilità degli eroi. Inoltre, ci sono vari oggetti da equipaggiare per potenziare ancora di più Batman, Superman e Wonder Woman: non che sia realmente necessario visto il livello mediamente basso della difficoltà.

La città è comunque solo uno sfondo non particolarmente interessante per la trama, che vede buona parte della Justice League finire sotto il controllo di Starro Il Conquistatore, una stella marina che è stata aiutata da Mister Mxyzptlk. Quest'ultimo, come suo solito, si vuole solo un po' divertire e si autoproclama sindaco di Happy Harbour e scatena un certo caos. La trama è semplice e raccontata sempre con un taglio comico: non siamo certo di fronte a un intreccio complesso e interessante, ma dobbiamo ricordare che deve essere adatta anche ai bambini, quindi va bene.

I tre eroi di DC Justice League Caos Cosmico dispongono di molti costumi, da sbloccare

Considerando il tipo di gioco, la varietà dei nemici è buona, tra pesci, granchi, strani coralli, mante e varie mostruosità marine che possono combattere da vicino, lontano e anche evocare alleati. Ci sono poi anche dei cattivi noti del mondo DC, come Bizzarro e Clayface, relegati alle missioni secondarie. Non mancano infine tante citazioni ad altri personaggi che non appaiono nel gioco grazie agli oggetti equipaggiabili, che permetteranno ai veri fan di fare sfoggio della propria conoscenza enciclopedica.

Segnaliamo anche che il gioco è completamente in italiano, doppiaggio di buona qualità compreso. Un'altra ottima notizia per i bambini pre-scolari, che potranno seguire la storia senza problemi. Ci sono inoltre dei piacevoli intermezzi animati nei punti più importanti della trama, che impreziosiscono il pacchetto.