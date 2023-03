Resident Evil 4: grossi problemi per la demo su PC

Molti giocatori si stanno lamentando della versione PC della demo di Resident Evil 4. Naturalmente parliamo del remake. Alcuni non riescono proprio ad avviarla, ricevendo un errore al lancio, mentre altri parlano dei classici problemi di stuttering, gli stessi che hanno piagato molti degli ultimi lanci per PC.

Giusto nei giorni scorsi parlavamo dei problemi della versione PC di Wo Long: Fallen Dynasty, ma ecco che ci risiamo.

Capcom di suo ha segnalato di problemi noti di cali di framerate con le schede Arc di Intel, che però saranno risolti con la versione finale del gioco, ma in realtà a lamentare crash, framerate instabile e stuttering sono utenti con un po' tutte le configurazioni. Ci sono problemi anche con Steam Deck, dove pare che il gioco mostri diversi problemi grafici.

Qualcuno ha consigliato di disattivare il ray tracing per risolvere alcuni problemi di fluidità, ma in generale ancora non si è trovato un modo per evitare che il gioco torni al desktop o che scatti senza grossi preavvisi.

Infine, c'è anche chi si lamenta del supporto per mouse e tastiera, a quanto pare non proprio ottimale. Il rischio è che se la versione finale manterrà tutte queste problematiche (considerando che il gioco deve uscire il 24 marzo il tempo per sistemare tutto è effettivamente poco) molti potrebbero attuare il classico bombardamento di recensioni negative come ritorsione, come successo di recente al già citato Wo Long e a The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition.