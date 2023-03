Exoprimal, un trailer presenta il Survival Pass del gioco Capcom

Exoprimal includerà un Survival Pass, che Capcom ha presentato con un trailer durante lo Spotlight di ieri sera. Si tratta chiaramente di un battle pass che consente agli utenti che lo acquistano di sbloccare una serie di ricompense extra e/o accelerare i propri progressi nel gioco.

Come anticipato ieri da un leak, l'uscita di Exoprimal è fissata al 14 luglio e pare che l'esperienza sparatutto a base cooperativa con i dinosauri messa a punto dalla casa di Osaka si stia rivelando molto più solida e interessante di quanto preventivato ai tempi dell'annuncio.

Come si può vedere nel video, già nella Stagione 1 del Survival Pass sono parecchie le ricompense precluse a chi giocherà "gratis", che tuttavia ruotano unicamente attorno agli oggetti cosmetici, come skin e costumi per i personaggi che andremo a utilizzare all'interno della campagna.

La storia di Exoprimal è ambientata nel 2040, quando un'orda di dinosauri invade misteriosamente il mondo, devastando le città. C'è un'unica tecnologia in grado di prevedere gli attacchi, e in combinazione con le exocorazze consentirà a un manipolo di soldati di raggiungere le zone calde e scacciare gli enormi rettili.

Divise in tre categorie, queste corazze ad alta tecnologia consentono di passare dalla modalità assalto, colosso e supporto in qualsiasi momento, anche nel mezzo di uno scontro, così da modificare l'approccio al combattimento e offrire un certo grado di varietà.

