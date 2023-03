Wo Long: Fallen Dynasty, due nuove mod con preset migliorano performance e grafica

Wo Long: Fallen Dynasty è uscito solo da pochi giorni ma, in versione PC, ha già ricevuto alcune mod, tra le quali si segnalano due preset che puntano a migliorare performance o grafica del gioco, modificandone alcuni aspetti.

Come segnalato da WCCFTech, la prima mod è "The Way It Should Be" (link a NexusMods), un preset che migliora le ombre, aggiunge un anti-aliasing custom e può essere selezionato in due varianti, una "liscia" e una che aggiunge anche lo shader Screen-Space Ray Traced Global Illumination Pascal Glicher, che modifica in maniera sensibile la gestione dell'illuminazione nel gioco.

La seconda mod è il preset è "Disable Various Effect", che consente agli utenti di disabilitare vari effetti grafici come nebbia, fumo, foglie e vegetazione, effetti particolari e altro. Queste selezioni parziali e personalizzate puntano tutto sull'incremento delle performance del gioco, che possono migliorare sensibilmente, al costo ovviamente di una riduzione nella ricchezza della grafica.

La comparsa immediata di preset grafici "artigianali", che in certi casi costringono anche a ridurre il carico grafico per ottenere buone prestazioni, è legato a un'ottimizzazione non proprio allo stato dell'arte per Wo Long: Fallen Dynasty, cosa che gli utenti hanno già fatto notare con diverse recensioni negative su Steam.

In attesa di soluzioni ufficiali, ci sarà probabilmente da prendere in considerazione mod e preset di questo tipo su PC. Il gioco, di per sé, resta comunque molto valido, come riferito anche nella nostra recensione di Wo Long: Fallen Dynasty.