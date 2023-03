Resident Evil 4 Remake: un sito ARG racconta gli eventi precedenti al gioco

Come segnalato da MP1ST è apparso in rete un sito interattivo ARG di Resident Evil 4 Remake, apparentemente ufficiale data la presenza dei trademark di Capcom, che fa luce sugli eventi immediatamente antecedenti l'inizio delle disavventure di Leon in Europa.

L'indirizzo del portale è babyeagleismissing.com, ovvero "Baby Eagle is Missing", traducibile come "il cucciolo di aquila è scomparso", una sorta di messaggio in codice per segnalare il rapimento della figlia del presidente degli Stati Uniti d'America.

Il sito si propone come una sorta di sito interattivo ARG che simula un portale dei servizi segreti, dove i giocatori vengono contattati dall'agente Greene, che li incarica di ritrovare la "Baby Eagle". In pratica è necessario leggere dei messaggio testuali, analizzare i vari documenti presenti e immettere le risposte esatte quando richiesto risolvendo dei puzzle.

Il portale "Baby Eagle is Missing"

Per coloro che magari non hanno giocato al titolo originale, il rapimento di Ashley Graham, la figlia del presidente USA, è ciò che mette in moto gli eventi di Resident Evil 4 con Leon Kennedy che viene incaricato di trovare e mettere in salvo la ragazza, arrivando infine in uno sperduto e misterioso villaggio al confine tra Spagna e Portogallo, che fa da sfondo agli eventi del gioco. In pratica questo minigioco rappresenta un sorta di prequel.

Il sito pare verrà aggiornato nei prossimi giorni con nuovi puzzle e misteri da risolvere. All'apparenza non sembrano particolarmente complicati, a patto di masticare un minimo l'inglese, ma in caso di difficoltà troverete le risposte da immettere nel subreddit ufficiale di Resident Evil e nella pagina dedicata della Wiki della serie a questo indirizzo.