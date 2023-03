Offerte eBay: PS5 standard con God of War Ragnarok di nuovo in sconto

Le offerte eBay ci permettono di acquistare un bundle di PS5 standard con God of War Ragnarok. Lo sconto segnalato è di 40€ rispetto al prezzo regolare. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il venditore è pskmegastore, con il 98.8% di feedback positivo. La spedizione è gratuita. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Come ben sapete, questo bundle è composto da una PS5 standard, ovvero con lettore ottico, e una copia digitale di God of War Ragnarok. Parliamo di un gioco d'azione in terza persona che prosegue le vicende del dio della guerra greco in terra norrena, dopo il capitolo del 2018. Ricordiamo che grazie al lettore è possibile utilizzare anche i dischi di PS4, oltre che quelli di PS5.

Bundle di PS5 con God of War Ragnarok

