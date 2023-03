GameStop, extravalutazione sui giochi usati per i membri del GS Pro Club

Non si fermano le novità e i vantaggi esclusivi per i membri del GS Pro Club, che fino al 5 aprile potranno ricevere un'extravalutazione sui giochi usati del 40%: lo ha annunciato GameStop, rivelando i dettagli della nuova promozione. In altre parole per questo mese i vostri giochi usati da GameStop valgono il 20% in più e se siete membri GameStop PRO Club potrete arrivare al 40% di extra valutazione.

Il meccanismo è molto semplice: portando dei giochi usati presso il proprio punto vendita GameStop preferito dal 2 marzo al 5 aprile, i membri del GS Pro Club otterranno una valutazione extra rispetto a quella standard e potranno utilizzare il credito ottenuto per l'acquisto di qualsiasi prodotto disponibile in negozio, per prenotare un titolo in uscita o per caricare una Gift Card.

Come già saprete, GS Pro Club consente di prenotare in anticipo le Collector's Edition grazie alla possibilità di accedere in anteprima a queste opportunità ed evitare dunque di sbattere contro il doloroso sold-out di una limited che bramavamo di acquistare fin dall'annuncio.

Si tratta di un'esperienza esclusiva che caratterizza in maniera forte l'abbonamento al GS Pro Club, così come la possibilità di avere a disposizione fino a 165€ da spendere tra food, intrattenimento e tempo libero.

Insomma, i vantaggi della membership GS Pro Club sono concreti e la sottoscrizione costa attualmente solo 16,99€ per un anno. Che aspettate ad abbonarvi?