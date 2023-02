GameStop, GS Pro Club consente di prenotare in anticipo le Collector's Edition

GS Pro Club, l'esclusivo servizio a disposizione dei clienti GameStop per appena 16,99€ l'anno, consente di ottenere diversi vantaggi, fra cui la possibilità di prenotare in anticipo alcune fra le più ambite Collector's Edition.

Avete presente la splendida Collector's Edition di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in uscita il 12 maggio e subito esaurita? I membri del GS Pro Club hanno potuto accedere ai preorder in anticipo e riservarsene così una copia.

Come abbiamo riportato, la limited in questione include il gioco The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in custodia steelbook, un magnifico artbook, un poster in metallo ICONART e un set composto da quattro spillette.

Lo scorso 15 febbraio, inoltre, i membri del GS Pro Club hanno potuto accedere in anticipo alle prenotazioni della fantastica Mad Gear Box Edition di Street Fighter 6, con "tantissimi contenuti extra e vantaggi che gli appassionati del nuovo capitolo della saga non si sono lasciati sfuggire."

"GS Pro Club è dedicato agli appassionati di videogiochi e offre ai propri membri una serie di vantaggi esclusivi come sconti, offerte speciali e accesso in anteprima alle Collector Edition dei giochi più attesi!"