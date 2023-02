Atomic Heart: l'Ucraina chiede a Sony, Microsoft e Valve di bandire il gioco russo

Atomic Heart è uscito e sta facendo parlare di sé, soprattutto dopo una serie di recensioni contrastanti. Ora, però, la situazione si fa un po' più seria perché l'Ucraina sta chiedendo a Sony, Microsoft e Valve di bandire il gioco russo. Il motivo? Lo sviluppatore Mundfish pare avere un legame con la corporazione energetica Gazprom, di proprietà dello stato. Inoltre, lo sviluppatore non ha denunciato in modo pubblico l'invasione dell'Ucraina, il che spinge la nazione a credere che o supporti la guerra o comunque non sia sfavore.

Si tratta di considerazioni del ministro ucraino Alexander Bornyakov, che ha affermato: "Chiediamo anche che venga limitata la distribuzione del gioco in altre nazioni a causa della sua tossicità, della potenziale raccolta di dati degli utenti e della possibilità che questi vengano condivisi con terze parti in Russia, oltre al potenziale uso del denaro raccolto con le vendite del gioco per supportare la guerra contro l'Ucraina".

Ricordiamo che Mundfish ha i quartier generali a Cipro, ma si ritiene che il team sia predominantemente russo. Per il momento è quanto sappiamo sulla questione e dovremo vedere se e come risponderanno Microsoft, Sony e Valve.

In ogni caso, Atomic Heart è debuttato primo su Steam, con moltissime recensioni positive.