Atomic Heart debutta primo su Steam, con moltissime recensioni positive

Atomic Heart ha debuttato in prima posizione su Steam, superando la hit Hogwarts Legacy e piazzandosi sopra anche all'inossidabile Counter-Strike: Global Offensive per ricavi. Inoltre il gioco di Mundfish sta ricevendo moltissime recensioni positive, attualmente l'88% di quasi 1.500.

Come mai sta piacendo così tanto ai giocatori PC? I motivi sono diversi. Il più citato riguarda l'ottimizzazione. Atomic Heart risulta essere molto fluido e privo dello stuttering che ha piagato molti dei recenti lanci sulla piattaforma.

A parte ciò, molti hanno plaudito anche al gioco in sé e al suo particolare scenario, che sta piacendo moltissimo per la diversità rispetto alle ambientazioni standard dei videogiochi. Altri hanno citato la colonna sonora di Mick Gordon, compositore recentemente al centro di una polemica con Bethesda per la colonna sonora di Doom Eternal.

Non manca anche qualche polemica con la stampa videoludica, rea di aver giudicato troppo duramente Atomic Heart e di avergli attribuito dei difetti che in altri giochi vengono fatti passare senza problemi e non considerati per i giudizi complessivi.

La sostanza è che se continua con questi ritmi, Atomic Heart potrebbe diventare un grande successo, almeno su PC (anche se immaginiamo che stia piacendo anche agli utenti console).

Da notare che su SteamDB viene segnato un picco di 30.814 giocatori contemporanei, raggiunto proprio nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia. Non male considerando che si tratta di un gioco single player.