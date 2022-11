Doom Eternal: il compositore Mick Gordon accusa id Software di cattiva gestione con un lungo post

Mick Gordon, il compositore della colonna sonora di Doom Eternal, e di molti altri titoli di Bethesda Softworks, ha pubblicato un lungo post di denuncia in cui ha fatto il punto sui motivi che hanno portato alla sua rottura con id Software e alla pubblicazione della colonna sonora del gioco in uno stato pietoso (parliamo dell'OST, non delle musiche in gioco).

La denuncia pubblica nasce da un post Reddit del 2020 di Marty Stratton, che di fatto lo accusava di essere la causa del mediocre lavoro fatto sull'OST. Dopo aver provato a risolvere la cosa in modo amichevole, senza esserci riuscito, Gordon ha deciso di spiegare la situazione dal suo punto di vista, per affermare quella che lui definisce la verità ed evitare ulteriori ripercussioni sulla sua carriera.

Il post è molto lungo e articolato e merita di essere letto per intero perché, polemica a parte, è molto interessante, visto che fa ben capire qual è il lavoro dietro la realizzazione della colonna sonora di un videogioco e quali sono gli scontri che possono nascere in quello che è pur sempre un ambito lavorativo.

I punti salienti sono diversi. id Software avrebbe inizialmente chiesto al compositore di realizzare le musiche di due livelli al mese, impresa non impossibile, se non fosse che i livelli ancora non esistevano, il materiale di riferimento era insufficiente e nessuno gli dava indicazioni precise da seguire.

Gordon ha accusato Stratton di aver mentito pubblicamente per coprire le sue incapacità di gestione, che hanno portato il compositore a lunghi periodi di crunch, a non essere diretto adeguatamente sul lavoro da svolgere, finendo per buttare molto di quanto fatto e a essere pagato solo per la metà di quanto finito poi nel gioco, con parte della colonna sonora che è stata recuperata da materiale che pensava fosse stato scartato.

La situazione descritta è decisamente tossica, tra comunicazioni dell'ultimo momento, contratti arrivati in ritardo, lavoro sull'OST affidato a un esterno senza avvertire Gordon e quel post pubblico di accuse, arrivato dopo che i due avevano concordato un comunicato congiunto mai concretizzato, che ha portato Gordon a subire grosse ritorsioni da parte dei videogiocatori, che come al solito hanno dato il peggio di loro inviandogli messaggi offensivi, pubblicando i suoi dati online e minacciandolo in ogni modo e maniera, arrivando a suggerirgli addirittura di suicidarsi.

Gordon ha provato a far rimuovere il post incriminato da Reddit a Stratton, id Software, Bethesda e alla moderazione di Reddit stessa, passando dai suoi avvocati, chiedendo anche scuse pubbliche, senza riuscire però nell'intento. Bethesda di suo gli avrebbe offerto una grossa somma per insabbiare la situazione e addossarsi la colpa di tutto, così da coprire il comportamento di Stratton. Gordon ha rifiutato e, frustrato dall'intera situazione, protrattasi per anni, ha deciso di fare questa uscita pubblica, corredata di documenti che dimostrano la sua tesi.

Peccato che una storia di successo come quella di Doom Eternal venga macchiata da vicende simili. Comunque sia, se quello che ha raccontato Gordon fosse vero, Bethesda e, a questo punto, Microsoft, dovrebbero fare davvero qualcosa per risolvere la situazione.