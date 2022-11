God of War Ragnarok, artwork crossover dei PlayStation Studios festeggiano il lancio

Ieri God of War Ragnarok è finalmente arrivato nei negozi e per festeggiare il lancio della nuova esclusiva PS5 e PS4 di Santa Monica i canali social di Naughty Dog, Insomniac Games e gli altri team dei PlayStation Studios hanno pubblicato degli artwork crossover sui social che immortalano Kratos e Atreus insieme alle altre icone PlayStation.

Non si tratta di un'iniziativa del tutto inedita, anzi piuttosto nel tempo è diventata una tradizione ormai ben consolidata all'interno dei PlayStation Studios per festeggiare la pubblicazione di un'esclusiva PS5 e PS4.

In questo caso possiamo vedere Kratos e Atreus combattere fianco di Jim Sakai, protagonista di Ghost of Tsushima e scivolare giù da una montagna su una slitta assieme a Joel ed Ellie di The Last of Us. Non manca poi l'omaggio di Insomaniac Games a tema Ratchet & Clank e quello di Sony Bend che immortala Kratos e Atreus mentre fuggono da un lupo gigantesco assieme a Deacon, il protagonista di Days Gone.

God of War Ragnarok è disponibile da ieri su PS5 e PS4. Rimanendo in tema di celebrazioni, ieri Sony Italia ha unito le forze con DAZN festeggiando il lancio del gioco con una presentazione allo stadio di San Siro prima del match tra Inter e Bologna.