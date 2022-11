Tactics Ogre: Reborn, i voti delle recensioni internazionali sono più che positivi

Sono ora online le recensioni internazionali di Tactics Ogre Reborn, che ci permettono di vedere qual è il voto assegnato al gioco strategico di Square Enix, a partire dalla nostra recensione. Vediamo i voti principali online:

Multiplayer.it - 9/10

PSX Brasil - 95

Digitally Downloded - 90

Good is a Geek - 85

Push Square - 80

PlayStation Universe - 80

GameSpot - 80

Inverse - 70

Inverse, il voto più basso per ora disponibile, afferma: "Nonostante le sue meccaniche oscure e il ritmo lento, Tactics Ogre: Reborn unisce ancora un combattimento soddisfacente a una storia di alto livello in un modo che pochi giochi possono eguagliare. Se siete fan del genere RPG tattico e volete una sfida seria, non c'è motivo per non giocare a questo gioco. Ma i nuovi arrivati potrebbero voler iniziare con qualcosa di più accessibile, o almeno continuare ad aspettare il remake di Final Fantasy Tactics in cui tutti speriamo."

La media indicata tramite Metacritic in versione PS5, al momento della scrittura, è 85, mentre la media in versione Switch è 84.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Square Enix, che di solito con le remaster fa discreti buchi nell'acqua, è riuscita a migliorare sensibilmente un GDR che era già un capolavoro di suo. Se solo avesse avuto più coraggio, e avesse messo mano alla pixelart un po' spartana, Tactics Ogre: Reborn sarebbe stato perfetto, ma tutto sommato comprendiamo anche la volontà di preservare un certo livello di nostalgia. È ufficialmente il miglior strategico a turni che possiate giocare: se amate il genere, e non vi spaventano i testi in inglese, dovete assolutamente farlo vostro."