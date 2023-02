Funko celebra il Pokémon Day con una serie di Pop! speciali su varie creature

Siamo ormai vicini al Pokémon Day, la ricorrenza annuale che festeggia la celebre serie di carte collezionabili, videogiochi e giocattoli: il 27 febbraio 2023 è il Pokémon Day di quest'anno e, per l'occasione, anche Funko ha deciso di festeggiare con una serie di statuette della serie Pop! a tema.

Il 27 febbraio sarà dunque il giorno in cui tutto il mondo celebrerà i personaggi scoperti per la prima volta nel 1996 in Pokémon Rosso e Pokémon Verde per GameBoy, e potete intanto iniziare a prepararvi con questa nuova serie di Funko Pop! a tema.

Dagli anni 90 in poi, il fenomeno non si è mai fermato ampliandosi con il Gioco di Carte Collezionabili (GCC), serie animate, film e app. Per omaggiare l'universo dei Pokémon, Funko presenta una linea di Pop! dedicati ai personaggi più amati. Da Pikachu a Mewtwo, sono disponibili i Pokémon più amati dalla prima alla nona generazione.

Tra questi troviamo alcuni dei personaggi più iconici, come ovviamente Pikachu, qui nella nuova versione "imbronciato", che potete trovare anche seguendo il link nel box qui sotto. Il fedele compagno di Ash Ketchum arriva in questa versione Pop! con un musetto imbronciato nella versione "Grumpy".

Altro personaggio particolare è Mr. Mime, un Pokémon di tipo Psico/Folletto presente fin dalla prima generazione. È molto orgoglioso dei suoi atti di pantomima tanto da offendersi se qualcuno osa interromperlo. Per celebrare il Pokémon c'è il Funko Pop! Mr. Mime! La figura in vinile è alta circa 9.5 cm.

Mewtwo è un altro dei favoriti: il Pokémon leggendario di tipo Psico è uno dei personaggi più famosi. È noto per essere l'unico Pokémon creato dall'uomo. Per celebrare il personaggio c'è il Funko Pop! Mewtwo! La figura in vinile è alta circa 10 cm.

Infine, prendiamo in considerazione anche il Funko Pop di Pichu, un'altra creatura molto amata dagli appassionati. La pre-evoluzione di Pikachu conquista il cuore di tutti con questa nuovo Pop!. Per celebrare il Pokémon c'è il Funko Pop! Pichu! La figura in vinile è alta circa 8.7 cm.

Sono comunque molte altre le creature che avranno il loro Funko Pop dedicato, tra le quali menzioniamo Charmander, Squirtle, Vaporeon, Flareon, Espeon, Jolteon, Cubone e vari altri.