AEW: Fight Forever, un gameplay trailer ricrea lo storico match tra Adam Page e Bryan Danielson

THQ Nordic ha pubblicato un gameplay trailer di AEW: Fight Forever che ricrea il match tra Adam "Hangman" Page e Bryan Danielson II per il titolo mondiale, uno dei più importanti nella storia della federazione di wrestling AEW.

Il filmato offre un mix di sequenze tratte dal match reale e la simulazione ricreata all'interno del gioco, che mostra come le mosse caratteristiche dei due wrestler siano state ricreate in maniera certosina all'interno del gioco.

AEW: Fight Forever è attualmente in sviluppo presso gli studi di Yuke's per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Sarà disponibile nel corso del 2023, anche se al momento non è stata indicata una finestra di uscita precisa.

Il gioco mescolerà wrestling arcade alle stilose mosse finali delle superstar dell'All Elite Wrestling. Stando alle promesse di THQ Nordic al lancio avrà un ampio cast di lottatori, numerose tipologie di modalità, inclusa la Carriera, opzioni di personalizzazione e più di 40 armi, se vi piace giocare sporco.