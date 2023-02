Horizon Forbidden West gratis da oggi con PlayStation Plus Extra e Premium, trailer

Horizon Forbidden West è chiaramente il gioco più importante tra quelli inseriti da oggi nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, dunque scaricabile gratis dagli abbonati su PS5 e PS4, e per ricordarlo Sony ha pubblicato anche un nuovo trailer specificamente dedicato al gioco in questione.

Come abbiamo visto, i giochi PS5 e PS4 di febbraio 2023 sono disponibili da oggi per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium, e si tratta di una bella mandata di titoli messi a disposizione all'interno del catalogo.

In totale, si tratta di 13 giochi per PS4 e PS4 nel catalogo Extra e 4 classici all'interno del catalogo Premium, ma tra questi risalta particolarmente la produzione di Guerrilla Games, all'interno dei PlayStation Studios.

Horizon Forbidden West è dunque protagonista di uno spot specificamente dedicato al suo arrivo all'interno del servizio in abbonamento di Sony PlayStation, che celebra la disponibilità del gioco. Questo può dunque essere scaricato liberamente dagli abbonati, su PS5 o PS4. Ricordiamo anche gli altri giochi disponibili da oggi nei servizi:

PlayStation Plus Extra:

Horizon Forbidden West - PS5 & PS4

The Quarry - PS5 & PS4

Resident Evil 7: Biohazard - PS4

Outriders - PS5 & PS4

Scarlet Nexus - PS5 & PS4

Borderlands 3 - PS5 & PS4

Tekken 7 - PS4

Ace Combat 7: Skies Unknown - PS4

Earth Defense Force 5 - PS4

Onikaki - PS4

Lost Sphear - PS4

I am Setsuna - PS4

The Forgotten City - PS5 & PS4

PlayStation Plus Premium: