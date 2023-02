Gran Turismo 7 con PlayStation VR 2 è incredibile, dice John Linneman di Digital Foundry

In attesa dell'immancabile video analisi di Digital Foundry, il tech enthusiast John Linneman ha già espresso un giudizio entusiastico, seppur non definitivo, su Gran Turismo 7 con PlayStation VR2, definendola un'esperienza incredibile.

Con un commento su Twitter, il giornalista e video producer di Digital Foundry ha parlato anche di un aspetto in particolare che lo ha stupito, ovvero il bagliore dei fari riflesso nello specchietto retrovisore nelle gare in notturna, che è talmente brillante da ricordare quello reale.

"Ok, Gran Turismo 7 in VR è incredibile. Un piccolo dettaglio che ha attirato la mia attenzione: il bagliore HDR dei fari negli specchietti durante le gare notturne. È brillante al punto da assomigliare molto alla realtà in una situazione simile. Non ho mai visto niente di simile in un gioco", ha detto Linneman.

Chiaramente per un quadro completo delle qualità grafiche e tecniche di Gran Turismo 7 con PlayStation VR2 bisognerà attendere analisi più approfondite, inclusa quella di Digital Foundry. In ogni caso Linneman per il momento sembra soddisfatto, pur notando che giocando in VR i riflessi limitati rovinano l'immersività e un bug che a quanto pare causa dei crash dell'applicazione se il gioco è installato su SSD M2 aggiuntivo (presente tuttavia anche nella versione precedente del gioco prima dell'update per PSVR2).

Nel frattempo vi rimandiamo a tutti i dettagli della corposa patch 1.29 di Gran Turismo 7, che oltre al supporto a PlayStation VR2 include anche quattro nuove vetture.