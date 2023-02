PlayStation Plus Extra e Premium, i giochi PS5 e PS4 di febbraio 2023 disponibili da oggi

I nuovi giochi per PS5 e PS4 di PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2023 sono disponibili da oggi per tutti gli iscritti. La nuova infornata di titoli di questo mese è probabilmente una delle migliori mai viste sin dal lancio dei due tier di abbonamento del servizio di Sony, dato che include ben 17 giochi, tra cui anche l'acclamato Horizon Forbidden West.

Se vi siete persi l'annuncio ufficiale di Sony, ecco l'elenco dei giochi disponibili da oggi, martedì 21 febbraio 2023. Iniziamo dalle nuove aggiunte per PS5 e PS4 per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium:

Horizon Forbidden West - PS5 & PS4

The Quarry - PS5 & PS4

Resident Evil 7: Biohazard - PS4

Outriders - PS5 & PS4

Scarlet Nexus - PS5 & PS4

Borderlands 3 - PS5 & PS4

Tekken 7 - PS4

Ace Combat 7: Skies Unknown - PS4

Earth Defense Force 5 - PS4

Onikaki - PS4

Lost Sphear - PS4

I am Setsuna - PS4

The Forgotten City - PS5 & PS4

Proseguiamo con i classici riservati agli abbonati a PlayStation Premium:

The Legend of Dragoon - PS1

Wild Arms 2 - PS1

Harvest Moon: Back to Nature - PS1

Destroy All Humans! - PS4

Horizon Forbidden West

La punta di diamante della line-up di nuovi giochi per gli abbonati a Extra e Premium è rappresentata indubbiamente da Horizon Forbidden West, l'acclamata esclusiva PS5 e PS4 di Guerrilla Games, che proprio in questi giorni ha festeggiato il suo primo anniversario dal lancio.

Ma c'è anche molta altra carne al fuoco. Ad esempio, seppur non recentissimi, Resident Evil 7, Borderlands 3 e Tekken 7 sono aggiunte di spessore, mentre i fan dei GDR di stampo giapponese gradiranno la tripletta firmata Tokyo RPG Factory composta da I am Setsuna, Lost Sphear e Onikaki.

Che ne pensate, siete soddisfatti della line-up del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2023? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.