Acquisizione Activision: UNI Global Union appoggia Microsoft, chiede all'UE di pensare ai lavoratori

In vista dell'udienza ufficiale di Microsoft in Commissione Europea, dove la compagnia cercherà di difendere l'acquisizione di Activision Blizzard, che si svolgerà oggi, 21 febbraio 2023, UNI Global Union, una federazione internazionale di sindacati che conta circa 20 milioni di lavoratori iscritti in 150 paesi, si è schierata pubblicamente a favore della manovra, chiedendo ai parlamentari europei di considerare l'impatto positivo che potrebbe avere nel mercato del lavoro, così come per i consumatori.

"Sappiamo che la commissione si sta concentrando sull'effetto che l'accordo avrà sui consumatori, ma non può ignorare il ruolo che questo accordo avrebbe nel rendere il mercato del lavoro dei videogiochi più equo per i lavoratori", ha dichiarato Christy Hoffman, segretario generale di UNI Global Union, in un comunicato ufficiale.

"Questo è un settore in cui i lavoratori sono schiacciati da orari eccessivi e paghe basse mentre affrontano molestie sessuali e discriminazioni. È un settore che ha bisogno di un'espansione delle tutele dei lavoratori e l'impegno di Microsoft per i diritti dei lavoratori contribuirà a realizzarlo".

Nel comunicato viene menzionato il fatto che Microsoft ha stipulato con la CWA, la federazione di sindacati in USA affiliata a UNI Global Union, un accordo di neutralità in cui si impegna a riconoscere volontariamente i sindacati presso la società dopo l'acquisizione e a rispettare la libertà di associazione libera da molestie e intimidazioni. Microsoft si è anche impegnata pubblicamente a onorare il diritto di tutti i dipendenti di aderire a un sindacato.

"UNI si è costantemente opposta ai monopoli e al consolidamento del potere aziendale a spese dei lavoratori", ha aggiunto la Hoffman. "Ma in questo caso, abbiamo soppesato il maggiore impatto sociale sui lavoratori e nel mercato del lavoro e chiediamo alla commissione di fare lo stesso".

Le mascotte di Activision Blizzard

In contemporanea la CWA, che già in passato si era schierata a favore dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ha inviato una lettera a Margrethe Vestager, il commissario europeo per la concorrenza, esortandola a considerare l'impatto positivo che la manovra potrebbe avere sul mercato del lavoro dei videogiochi. Di seguito un estratto del documento firmato dal presidente Chris Shelton:

"Quando l'acquisizione è stata annunciata, abbiamo studiato le implicazioni per i mercati del lavoro e sollevato preoccupazioni sul potenziale aumento del potere del datore di lavoro sui lavoratori che potrebbe peggiorare il monopsonio del lavoro, portando a salari più bassi e meno potere contrattuale sulle condizioni di lavoro".

"Dopo aver sollevato queste preoccupazioni, siamo stati in grado di avviare un dialogo con Microsoft che ha portato a un accordo per garantire che i lavoratori di Activision Blizzard abbiano un percorso chiaro verso la contrattazione collettiva se la fusione sarà completata".

"Gli impegni vincolanti di Microsoft daranno ai dipendenti un posto al tavolo e garantiranno che l'acquisizione di Activision Blizzard avvantaggi i lavoratori dell'azienda e il più ampio mercato dei videogiochi". "La contrattazione collettiva è un efficace contrappeso al potere del datore di lavoro sul mercato del lavoro, come è ben documentato nella ricerca empirica".