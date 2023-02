Genshin Impact: il cosplay di Mona da parte di Emiru è favoloso

Il cast di Genshin Impact si espande senza sosta di aggiornamento in aggiornamento e a due anni e mezzo dal lancio è più che raddoppiato. Nonostante le new entry da Inazuma e Sumeru i giocatori non hanno dimenticato i personaggi della vecchia guardia, come ci dimostra oggi il cosplay di Mona realizzato dalla modella e streamer Emiru.

Mona Megistus è una una potente maga che usa incantesimi di elemento Hydro. Ha la fama di essere sempre al verde, ma nonostante tutto ha deciso di non sfruttare le sue note abilità da astrologa, che le permettono persino di predire il futuro, per tornaconto personale.

Quello proposto da Emiru è un cosplay sicuramente di ottima fattura come possiamo vedere nei scatti qui sotto. Il costume è stato ricreato in maniera piuttosto rigorosa, così come l'acconciatura corvina del personaggio.

Rimanendo in tema di cosplay ispirati ai videogiochi, date uno sguardo a quello di una studentessa dei Serpeverde di Hogwarts Legacy di narga_lifestream e quello di Yelan da Genshin Impact di nanno_cos. Cambiando genere potrebbe interessarvi anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di My Hero Academia di pamdroid18 e quello di Nami da One Piece di missreds2.