Hogwarts Legacy, il cosplay di una Serpeverde da narga_lifestream è pieno di magia

Hogwarts Legacy ha fatto il proprio debutto ufficialmente da un paio di giorni e arrivano, immancabili, i primi cosplay celebrativi per l'atteso tie-in del Wizarding World. In questo caso narga_lifestream ha voluto interpretare una studentessa della Casa dei Serpeverde, e ha fatto la solita magia.

Capace nelle prime ventiquattro ore di superare gli 800.000 giocatori contemporanei su Steam, Hogwarts Legacy è apparentemente destinato a imporsi come uno dei più grandi successi videoludici dell'anno, al netto delle polemiche legate all'autrice J.K. Rowling, che sembrano non aver intaccato le ambizioni del gioco.

"Benvenuti a Hogwarts! Avete scelto quale sarà la vostra Casa in Hogwarts Legacy?", ha scritto Natalia nel suo post su Instagram. "Purtroppo non ho ancora avuto modo di giocare il titolo, ma sono sempre stata una fan dei Serpeverde per via di Draco, dunque spero di finire in quella casata!"

"In effetti tutte le case andrebbero bene, a parte Grifondoro. Non fraintendetemi, non si tratta assolutamente di una brutta casata e non la odio affatto, non posso assolutamente disprezzare qualcosa che porta lo stemma di un leone!"

"Semplicemente a Grifondoro è stato dedicato tantissimo spazio fra film e libri, dunque sarebbe interessante scoprire qualcosa di più delle altre Case di Hogwarts!" Che ne dite, ha ragione?

