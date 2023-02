Nintendo Switch eShop: la classifica dei 15 giochi più scaricati in Europa a gennaio 2023

Nintendo ha svelato la classifica dei 15 giochi più scaricati dall'eShop di Nintendo Switch in Europa durante il mese di gennaio 2023. Fire Emblem Engage registra un debutto niente male, ma si deve "accontentare" del terzo posto, dietro a Minecraft e Nintendo Switch Sports, rispettivamente in prima e seconda posizione.

Di seguito la classifica completa:

Minecraft Nintendo Switch Sports Fire Emblem Engage FIFA 23 Legacy Edition Pokémon Violetto Stardew Valley Among Us Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Scarlatto Disney Dreamlight Valley Animal Crossing: New Horizons New Super Mario Bros. U Deluxe Mario Party Superstars A Little to the Left The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Fire Emblem Engage

Come possiamo vedere nella Top 15 sono presenti alcuni evergree pubblicati dai studi interni di Nintendo, tra cui Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Dopo un lancio con il botto invece sembrerebbe che le vendite di Pokémon Scarlatto e Violetto stiano rallentando, quantomeno per le versioni digitali e in Europa. Violetto è quinto dietro alla versione Legacy di FIFA 23 mentre Scarlatto addirittura è nono dietro ad Among US e Mario Kart. Va detto comunque che sommando le vendite di ambo i giochi probabilmente sarebbero probabilmente al quarto o terzo posto.

Rimanendo in casa Nintendo, la compagnia giapponese ha dichiarato di non avere una scaletta prestabilita per la pubblicazione di nuovi giochi Game Boy e Game Boy Advance per Nintendo Switch Online.