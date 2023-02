Il tramonto dorato di Nintendo Switch - La Bustina di Lakitu

L'ultimo Nintendo Direct non ci ha dato certezze sullo "stato di salute" di Nintendo Switch: si è concentrato, del resto, sui giochi in uscita da qui a luglio. Un catalogo molto consistente, a dire il vero, soprattutto considerando che questo sarà il settimo anno sul mercato della console: Pikmin 4 a luglio, Metroid Prime Remastered annunciato e lanciato all'improvviso, tanti DLC, e soprattutto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in arrivo il 12 maggio. Sembrerebbe tutt'altro che una console morente, quindi. Ci sono diversi indizi, tuttavia, che ci lasciano credere che questo possa essere l'ultimo anno da console ammiraglia di Nintendo Switch. Nella scorsa puntata di questa rubrica abbiamo discusso a lungo sulla possibile data di uscita della prossima piattaforma, concordando sulla primavera 2024 come periodo più probabile per il lancio di "Switch 2". The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: l'ultima grande esclusiva per Nintendo Switch? Sono aleggiate diverse voci recentemente, spalleggiate da più testate, sull'eventualità che Tears of the Kingdom possa rappresentare l'ultima uscita "pesante" di Nintendo sull'attuale console: ora, considerando che Pikmin 4 arriverà a luglio (quindi due mesi dopo The Legend of Zelda), bisogna dare un'interpretazione relativa a quel "pesante". Se i rumor fossero veri, non sarebbe quindi da escludere un'esclusiva "minore" per Natale, così da concludere in maniera più che dignitosa il ciclo vitale della piattaforma: solamente, non aspettatevi un nuovo Mario Kart o un nuovo Super Mario tridimensionale. La situazione paradossale è che, nonostante i recenti dati finanziari mostrino una console in leggera flessione e si siano rivelati inferiori alle aspettative della stessa azienda giapponese, sono comunque estremamente positivi. Nintendo Switch raggiungerà, a fine marzo 2023, i 125 milioni di console vendute; 18 milioni soltanto nell'ultimo anno fiscale. È recentemente diventata la terza piattaforma più venduta della storia, dietro soltanto a Nintendo DS e PlayStation 2, e avrebbe la seria possibilità di superare questi due sistemi se in Giappone la considerassero ancora il "sistema principale" per altri due anni. Ne avrebbero la possibilità. Ma dubitiamo accadrà, e le ragioni sono due: una riguarda l'industria dei videogiochi, l'altra è endogena a Nintendo stessa.

L’industria e gli azionisti vogliono Switch 2 Pkmin 4: in arrivo su Switch a luglio 2023 C'è una grande differenza tra il successo di Nintendo Switch e quello di Nintendo Wii, e non parliamo soltanto di quella macroscopica relativa al pubblico: la console uscita nel 2006 aveva sedotto, oltre a tanti appassionati, milioni e milioni di giocatori occasionali e/o non giocatori. Switch ha trionfato puntando a un pubblico molto più tradizionale, maggiormente fidelizzabile e "trasportabile" su un nuovo sistema. È uno dei motivi per cui Wii venne osteggiata dall'industria e da svariate terze parti, perché andava in direzione totalmente opposta a quella principale; Switch, al contrario, è vista come un'opportunità. Come qualcosa di diverso, ma non di così tanto differente da essere in antitesi a PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Esattamente come nel 2017 era possibile adattare su Switch molte produzioni per PlayStation 4 e Xbox One, pur coi dovuti limiti, adesso le software house vorrebbero un sistema che garantisca un approccio simile, ma relativamente alle piattaforme attuali. Perché adesso costa molto lavoro e impegno creare una versione per Nintendo Switch, vedasi il notevole ritardo con cui arriverà - per fare un esempio - Hogwarts Legacy. I salti generazionali propongono effetti sempre meno abbacinanti e impetuosi, ma il fatto che non ci sia più il "momento WOW" di inizio era, non significa che i cambiamenti siano spariti: sono progressivi e più lenti, ma comunque rilevanti. Come risulta chiaro dall'ultimo incontro con gli azionisti, loro stessi sono in fermento per l'arrivo del prossimo sistema; il presidente Nintendo, Shuntaro Furukawa, non ha dato indizi particolari, ma non ha ribadito il concetto tanto caro di "siamo a metà del ciclo vitale". Perché ormai siamo nella fase finale di Nintendo Switch: che duri fino a marzo 2024 od oltre, possiamo ormai ammirare il tramonto dorato della piattaforma. Gli azionisti hanno posto varie domande sul versante tecnico, alle quali non è stata data una risposta precisa; il motivo per cui desiderano un nuovo sistema, comunque, è piuttosto lampante. Il fatturato di Nintendo, pur estremamente florido, non è più in crescita: Nintendo Switch è arrivata molto vicina al suo livello di saturazione. Continuerà a vendere in maniera fisiologica, avrà altre accelerazioni (sicuramente in prossimità di Tears of the Kingdom) e svariati sussulti, ma la fase discendente della sua esistenza è iniziata. Per mantenere gli introiti a cui l'azienda e i suoi azionisti sono abituati, è necessaria una nuova console in tempi tutt'altro che biblici. Non è detto che "Switch 2" riesca nell'intento, ma quest'intento a Nintendo Switch è sicuramente precluso. A meno che non emerga il "Pokémon" della situazione, ma non è qualcosa di programmabile; per i più giovani e/o comprensibilmente disinformati, ricordiamo che Pokémon diede nuova vita a Game Boy, quando era ormai praticamente tumulato.