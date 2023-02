Nintendo Switch: le vendite potrebbero ora iniziare a rallentare, ammette Nintendo

In seguito ai risultati finanziari pubblicati nei giorni scorsi, alcuni dettagli sono emersi dalla documentazione collegata diffusa in inglese, tra i quali emerge anche una certa cautela, da parte di Nintendo, sulle performance del prossimo futuro per Nintendo Switch, con la possibilità che la crescita possa diminuire con un rallentamento delle vendite.

"Nintendo Switch sta entrando nel suo settimo anno sul mercato a marzo e lo vediamo come un territorio inesplorato nella storia delle nostre console", ha riferito il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa. "Sotto queste circostanze è difficile immaginare che le vendite hardware possano continuare a crescere allo stesso ritmo che abbiamo visto finora".

La questione è chiara: giunti al settimo anno del ciclo vitale, Nintendo ha dei dubbi leciti sulle possibilità di crescita ulteriore di Nintendo Switch agli stessi ritmi forsennati mantenuti per tutti questi anni, ed è una cosa fisiologica. Questo però non significa che diminuirà gli investimenti nel software, visto che ha ancora in previsione diverse uscite di grosso calibro.

"Nintendo ha ancora speranza che le vendite possano continuare a crescere, comunque, attraverso il lancio di giochi come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o con la possibilità che gli utenti possano acquistare un nuovo modello della console". Inoltre, "Ci sono giochi in sviluppo per Nintendo Switch e nuovi titoli continueranno ad essere proposti nei prossimi mesi", ha riferito Furukawa. "Stiamo vedendo ancora nuova richiesta e domanda anche per l'acquisto di più modello, dunque pensiamo che possa esserci spazio per ulteriore crescita".