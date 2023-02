Fast X: primo trailer ufficiale per il nuovo film della serie Fast & Furious

In attesa del probabile evento speciale previsto per la serata del Super Bowl LVII, Universal Pictures ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Fast X, il nuovo film nella serie Fast & Furious in arrivo il 18 maggio 2023.

Fast X è il decimo capitolo della saga e sembra rappresentare una sorta di celebrazione di questa. Diretto da Louis Leterrier dopo essere stato avviato da Justin Lin, il film vede protagonista ancora una volta la famiglia di Dominic Toretto, questa volta impegnata in un'avventura di dimensioni talmente ampie da dover essere raccontata in due film.

In base a quanto riferito, sebbene non ci siano ancora elementi precisi al riguardo, sembra infatti che la trama avviata in Fast X troverà poi una conclusione in una eventuale Parte 2 ancora da definire.

Dominic, interpretato ancora dall'inossidabile Vin Diesel, deve affrontare ancora la malvagia Cipher (Charlize Theron), oltre al nuovo villain Dante, interpretato da Jason Momoa. La new entry della scuderia Toretto non è da meno: si tratta infatti di Brie Larson, che sapevamo già far parte del cast del nuovo film.

Per il resto, tornano nel cast anche altri volti noti come Michelle Rodriguez (Letty), Jordana Brewster (Mia), Tyrese Gibson (Roman), Ludacris (Tej), Jason Statham (Deckard Shaw), John Cena (Jakob Toretto), Sung Kang (Han Lue), Scott Eastwood (Eric), Michael Rooker (Buddy), Helen Mirren (Queenie) e Rita Moreno (nonna Toretto).