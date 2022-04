Fast & Furious 10, Brie Larson nel cast: selfie con Vin Diesel fra le risate

Brie Larson sarà presente nel cast di Fast & Furious 10, in compagnia di Vin Diesel e di svariati altri attori, fra cui Jason Momoa che interpreterà probabilmente il villain per questo episodio finale della saga.

L'ingresso dell'attrice nella "famiglia" è stato suggellato da un selfie con lo stesso Diesel, fra le risate. Nota anche e soprattutto per il ruolo di Captain Marvel (recensione) all'interno del Marvel Cinematic Universe, la Larson non sarà dunque l'unico supereroe della pellicola.

È stata in effetti proprio l'interprete di Carol Danvers a spingere per questa collaborazione: aveva scritto sui social le sarebbe piaciuto essere presente in Fast & Furious 10, e i produttori del film non se lo sono fatto ripetere due volte.

"Vedi questo angelo poggiato sulla spalla e ti dici 'ma è Captain Marvel!' Chiaramente c'è affetto e allegria in questa immagine, ma ciò che non vedete nella foto è il personaggio che verrà presentato in Fast 10", ha scritto Vin Diesel.

"Non avete idea di quanto sarà fantastica e senza tempo nella mitologia della saga. Oltre alla sua bellezza, alla sua intelligenza, al suo Oscar... questo animo così profondo aggiungerà qualcosa che non vi sareste aspettati, ma che avete desiderato."