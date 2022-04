Midnight Ghost Hunt, il provato della versione Early Access

Durante il recente Future Games Show, uno degli annunci più interessanti era sicuramente stato quello dedicato a Midnight Ghost Hunt, un gioco multiplayer che proponeva una sfida atipica tra Cacciatori di fantasmi e proprio appunto, fantasmi. Vaulted Sky Games ha infatti da poco lanciato sul mercato in formato Accesso Anticipato, il suo titolo andando a inserirsi in un settore complesso, ma ancora in grado di offrire esperienze valide, come quello dei titoli esclusivamente multigiocatore.

Midnight Ghost Hunt offre una sola modalità di gioco, per ora: uno scontro 4vs4 in un mix di guardie e ladri e nascondino . Da una parte i cacciatori di fantasmi che inizialmente dovranno scovare ed eliminare tutti i fantasmi e dall'altra questi ultimi che dovranno nascondersi e sopravvivere per 5 minuti alla caccia. Una volta passati i 5 minuti, se anche solo un fantasma sopravvivrà, la partita cambierà faccia e questa volta saranno i fantasmi a cacciare gli altri giocatori, sempre con un timer di 5 minuti. Il cambio di caccia corrisponde alla mezzanotte, e i fantasmi che erano stati eliminati nel primo turno vengono resuscitati se anche solo uno di loro resiste fino al termine dei primi 5 minuti.

Cacciatori vs Fantasmi

midnight Ghost Hunt: la visuale di un cacciatore

Il gameplay alla base del gioco varia in base alla fazione impersonata ed in entrambi i casi vi sono diversi punti a favore e contro, ma in linea generale ci siamo trovati di fronte a un sistema che nei vari scontri ci è sembrato ben bilanciato. Nello specifico, i cacciatori avranno a disposizione un loadout composto da un'arma, un gadget e un perk. Le armi saranno il vostro strumento per affrontare i fantasmi una volta scoperti e l'arsenale comprende diverse scelte tra lanciafiamme, fucili al plasma, mitragliette congelanti e fucili a pompa al sale ad esempio.

Le idee originali non mancano e dobbiamo dire che il feeling tra i vari strumenti è vario e piacevole. I gadget saranno gli strumenti che serviranno per supportare l'azione della squadra. Potremo scegliere tra defibrillatori, strumenti di individuazione dei fantasmi, ma anche ad esempio aspirapolvere modificato per aspirare i resti dei fantasmi eliminati ed evitare così che siano resuscitati dai compagni. Infine i perk, sono delle skill passive che possono ampliare diversi elementi come ad esempio la salute del cacciatore o le sue munizioni generali. Insomma le possibilità sono molteplici e ben variegate.

Midnight Ghost Hunt: armi in bella vista

Dall'altra parte abbiamo i fantasmi il cui gameplay è davvero peculiare e stimolante. Ogni fantasma avrà alcuni secondi per prepararsi prima dell'inizio della partita. Durante questo tempo ci si dovrà nascondere prendendo possesso di gran parte degli oggetti della mappa come se stessimo giocando a nascondino. La visuale in terza persona (i cacciatori la avranno in prima) permette di avere un'ottima veduta d'insieme un elemento che, assieme alla natura del fantasma impersonato, permetterà di giostrare al meglio ogni situazione in gioco. Come nel caso dei cacciatori anche coi fantasmi potrete sezionare un loadout. Qui però non avrete gadget e armi, bensì una natura che vi darà una abilità da "vivi", una abilità per quando verrete messi fuorigioco e un perk.

Nel primo caso, la natura vi permetterà di compiere una azione extra oltre al prendere possesso degli oggetti (copiare l'aspetto di un nemico, far levitare gli oggetti, ed altre peculiarità divertenti che vi consigliamo di scoprire), la seconda opzione vi permette di scegliere l'azione da compiere per poter disturbare la caccia degli avversari una volta che sarete messi KO e anche in questo caso gli sviluppatori prendono a piene mani dall'immaginario spaventosi dei classici horror sui fantasmi (sussurri, brividi di freddo, possibilità di spaventare i nemici colpendo oggetti, ecc.). Infine i perk, vi permetteranno di avere delle migliorie passive come nel caso dei cacciatori.