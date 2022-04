God of War: Ragnarok completo e giocabile, suggerisce sviluppatore: reveal a breve?

God of War: Ragnarok sarebbe già completo e in forma giocabile, stando a quanto riferito da uno sviluppatore di Santa Monica Studio su Twitter. Ciò fa pensare a un possibile reveal a breve.

"Le piace tantissimo giocare con il nuovo capitolo, ma visto che non posso mostrarlo in video vi farò vedere come se la cava con l'ultimo episodio", ha scritto Ruben Morales, lead destruction artist di God of War, riferendosi a sua figlia.

Lo sviluppatore non ha parlato di presentazioni o altro, ma è chiaro che se lo sviluppo di God of War: Ragnarok è stato completato e il titolo risulta giocabile non passerà molto prima che il progetto venga finalmente mostrato al pubblico.

Probabilmente l'ultimo gioco dei PlayStation Studios su PS4, God of War: Ragnarok non ha ancora un data di uscita ufficiale: sappiamo solo che sarà disponibile nel corso di quest'anno.

Un'eventuale showcase potrebbe dunque essere l'occasione giusta per annunciare il periodo di lancio della nuova avventura di Kratos e Atreus nelle terre del nord, nonché per rivelare le novità di questo episodio.