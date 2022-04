God of War: Ragnarok potrebbe essere l'ultimo gioco PlayStation Studios su PS4?

In base alle informazioni attuali, c'è la possibilità che God of War: Ragnarok possa rappresentare l'ultima esclusiva PlayStation Studios per PS4, come sostiene anche DualShockers in una recente riflessione pubblicata sul sito.

Questo perché, in effetti, non ci sono al momento altri giochi annunciati da parte dei team first party di PlayStation Studios su PS4, essendo i prossimi in arrivo solo su PS5, almeno in base alle informazioni raccolte finora.

D'altra parte, anche la natura cross-gen di Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e dello stesso God of War: Ragnarok è stata svelata a sorpresa solo dopo il loro annuncio, cosa che li ha resi di fatto gli ultimi giochi annunciati finora per PS4 da parte dei team interni di Sony.

Al momento non abbiamo informazioni di altri giochi in sviluppo presso PlayStation Studios oltre God of War: Ragnarok per PS4, motivo che spinge a pensare che - almeno allo stato attuale delle cose - questo possa essere di fatto l'ultimo gioco PlayStation Studios ad approdare sulla console. In questo modo, i team first party di Sony avrebbero comunque garantito un supporto per due anni alla console di "vecchia" generazione nonostante la presenza di PS5 sul mercato, dunque sarebbe comprensibile il passaggio a un regime esclusivamente next gen. In sostanza, anche Sony avrebbe seguito precisamente la stessa strategia del supporto continuativo cross-gen per i primi due anni della nuova generazione che era stata annunciata da Microsoft in precedenza, attirandosi peraltro decise critiche rispetto alla prospettiva degli stacchi generazionali che doveva essere di PlayStation.

In effetti, i giochi in arrivo di cui abbiamo notizia per il prossimo futuro, come Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, oltre a third party come Final Fantasy 16, sono stati annunciati solo su PS5, dunque non sappiamo bene cosa sia previsto per PS4 oltre l'ultima grossa esclusiva prevista per il 2022.

D'altra parte, il discorso rimane fortemente al condizionale per diversi motivi: Sony sta avendo ancora grossi problemi a star dietro all'enorme domanda di PS5 con la produzione limitata dalle varie contingenze attuali del mercato, dunque è lecito pensare che la penetrazione della nuova console nel mondo sia ancora piuttosto lenta e PS4 sia destinata ancora a rimanere ben presente nei piani della compagnia.

Inoltre, ricordiamo bene come tali piani siano ben propensi a cambiare da un momento all'altro: dopo lo storico "noi crediamo nelle generazioni" di Jim Ryan, che di fatto sembrava tagliare i ponti con il passato con lo step generazione da PS4 a PS5, sono emerse poi le informazioni sul lancio delle maggiori esclusive anche su PS4, dunque non è facile lanciarsi in previsioni precise, oltretutto senza conoscere i nuovi giochi in arrivo.